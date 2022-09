The Mandalorian, Pedro Pascal: 'Sarà affascinante seguire Din alla scoperta di sé stesso'

Nel corso delle prime due stagioni di The Mandalorian abbiamo avuto modo di familiarizzare con il carattere tutt'altro che estroverso di Din Djarin: il nostro Mando è uno a cui piace starsene per i fatti suoi, con la sola eccezione del piccolo Grogu e pochissimi altri. Non sempre, però, la sceneggiatura dello show glielo consentirà.

A parlarne, pochi giorni dopo l'arrivo del trailer della terza stagione di The Mandalorian, sono stati proprio Pedro Pascal ed il produttore esecutivo Rick Famuyiwa, che in vista dei prossimi episodi ci hanno anticipato un Mando ancora una volta coinvolto in situazioni che rovineranno i suoi piani di vita semplice e tranquilla.

"Quando Rick dice che devi partire da qualcosa di semplice e poi costruirci intorno... Penso che sia affascinante il modo in cui una persona che insiste sulla semplicità e sul voler vivere una vita semplice seguendo solo la Via, questa è la Via... Penso sia affascinante vederlo andare alla scoperta di sé stesso, seppur facendo resistenza, cercando di opporsi per quel che può. È una cosa affascinante da vedere" sono state le parole di Pedro Pascal.

Vedremo dove condurrà questa ricerca nel corso della prossima stagione: siamo sicuri, comunque, che le sorprese anche stavolta non mancheranno! A proposito di cose semplici, intanto, Katee Sackhoff ha promesso un ampliarsi della storia di The Mandalorian nei prossimi episodi.