The Mandalorian: gli autori spiegano le differenze con Boba Fett

Osservando la trama di The Mandalorian è inevitabile fare un paragone tra il protagonista, interpretato da Pedro Pascal, e Boba Fett. Tanto che molti pensano che si tratti semplicemente dello stesso personaggio, semplicemente con un nome diverso. Sul web entrambi sono stati accostati per constatare i punti in comune tra i due.

Il nuovo personaggio di Disney+ e Boba Fett indossano entrambi l'armatura mandaloriana. Entrambi sono cacciatori di taglie ed entrambi sono poco loquaci. Poche somiglianze ma importanti.

Il produttore Jon Favreau, il regista Dave Filoni e il protagonista Pedro Pascal hanno specificato che il nuovo personaggio è un vero mandaloriano a tutti gli effetti.

"Il nostro uomo è un mandaloriano ed esploriamo sicuramente la cultura del mandaloriano" ha affermato Favreau.



Dave Filoni ha aggiunto:"Boba Fett è un clone e se chiedessimo a George Lucas ci direbbe che Boba Fett non è un mandaloriano, non è nato a Mandalore. Si tratta di un personaggio indottrinato nello stile di vita e s'impadronisce dell'armatura".

The Mandalorian è ambientata durante un periodo di caos a seguito della caduta dell'Impero in Il ritorno dello Jedi e molto prima degli eventi di Il risveglio della Forza.

"Il nostro protagonista è in azione in un paesaggio molto più spietato. Un luogo in cui la sopravvivenza è abbastanza difficile, figuriamoci rinascere in quell'atmosfera. La politica si è dissolta".

Un'altra divergenze riguarda le intenzioni: Boba Fett è cattivo, al contrario del protagonista di The Mandalorian, più simile ad un eroe oscuro.

