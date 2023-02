The Mandalorian: Pedro Pascal spiega perché Il ritorno dello Jedi è il suo preferito!

In attesa dell'uscita della terza stagione di The Mandalorian, che debutterà il prossimo 1 marzo su Disney Plus, il protagonista della serie Pedro Pascal ha svelato il titolo del suo film di Star Wars preferito.

Durante la sua recente apparizione al Late Night con Seth Myers, l'attore ha rivelato che il capitolo che ama di più del franchise è Star Wars: Episodio VI - Il ritorno dello Jedi. Il motivo? Gli Ewok!

"Deve esserci stata una riedizione del primo perché mi sembra di averlo visto al cinema. Sono rimasto traumatizzato dal tritarifiuti", ha rivelato Pascal al conduttore. "Ricordo distintamente Star Wars: The Empire Strikes Back e anche quando presi i biglietti per Return of the Jedi, che, se devo essere onesto, è il mio preferito. Ma è come se non ci fosse permesso ammetterlo."

Quando Myers ha espresso in modo simile il suo amore per il film e la reazione conflittuale del pubblico agli Ewok, Pascal ha confessato: "Direi che è per via degli Ewok". Parlando poi del suo lavoro per The Mandalorian, Pascal ha sottolineato: "È pazzesco. È così strano perché è qualcosa di così impresso nella tua infanzia e ora ne fai parte ed è una cosa molto surreale e grande, ne vado fiero".

Per salutarvi vi lasciamo con lo spot del Super Bowl di The Mandalorian 3.