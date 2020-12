The Mandalorian: Pedro Pascal tornerà anche nella stagione 3, arriva la conferma

La seconda stagione di The Mandalorian si è conclusa in maniera esplosiva, tra riferimenti a Rogue One e volti noti ai fan di Star Wars. Qualcuno temeva però che il finale potesse preludere ad una terza stagione priva del mandaloriano interpretato da Pedro Pascal...

Un'ipotesi nata con la conclusione dell'arco narrativo incentrato su Din Djarin e Grogu, con quest'ultimo ormai al sicuro tra le braccia di Luke. Missione compiuta dunque. Il breve teaser nella scena post-credit è stato interpretato come un riferimento ad una terza stagione incentrata esclusivamente su Boba Fett, pronto a raccogliere l'etichetta di 'mandaloriano' di cui si parla nel titolo.

A fare chiarezza arriva lo stuntman di Pascal, Brendan Wayne: "Nessuno spoiler, ma nel caso il mondo intero non lo sapesse: Pascal è incredibile. L'avventura che hanno scritto per lui in questa stagione è davvero bella. Pedro è riuscito ad andare oltre la sceneggiatura e rendere il tutto epico. Grazie".

La controfigura sta parlando delle nuove puntate già in produzione, in cui sarà evidentemente presente anche l'attore cileno. Per non lasciare più spazio ai dubbi prosegue affermando: "Sì!! Pedro tornerà e sarà magnifico. Non c'è neanche da discuterne: non credete a tutto ciò che leggete".

A questo punto resta da scoprire come Favreau e i suoi decideranno di proseguire le sue avventure, ora che il piccolo è lontano. Escludere completamente Baby Yoda dall'equazione sarebbe un suicidio, per cui è probabile che qualche oscura minaccia torni alla carica e che Din Djarin si ritrovi nuovamente coinvolto nelle vicende dei Jedi, della Nuova Repubblica e, probabilmente, del Primo Ordine. Vi ricordiamo che The Mandalorian 3 ha già una data di uscita!