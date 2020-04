The Mandalorian: Pedro Pascal si unì al cast a riprese già iniziate

Il successo di The Mandalorian è davvero qualcosa senza precedenti se consideriamo che si tratta della prima serie in live-action di Star Wars; in una recente intervista, Pedro Pascal ha parlato proprio della consapevolezza di questo successo raggiunto, rivelando anche qualche dettaglio sulla lavorazione.

Intervistato da Yahoo Movie UK, il protagonista della serie e interprete del Mandaloriano del titolo, ha rivelato soprattutto i dettagli dietro il suo casting che fu completato proprio in extremis e quando le prime riprese sul set avevano già avuto inizio: "All'inizio di tutto questo la cosa più segreta di tutte fu la prima telefonata. Mi dissero che Jon Favreau e Dave Filoni volevano incontrarmi per "qualcosa a tema Star Wars". Queste furono le parole esatte. Quindi quando incontrari Jon, mi portarono in una stanza con le pareti coperte, da angolo ad angolo, dalle illustrazioni della storia di tutta la prima stagione. Era ovviamente questa incredibile storia con al centro un personaggio che aveva esattamente il look di Boba Fett e quindi questo adorabile Baby Yoda".

"Sempre nel corso dello stesso giorno, mi portarono sul set dove stavano eseguendo dei camera test. Mi presentarono a Kathleen Kennedy, mi misero l'elmo sulla testa e Jon mi buttò nella mischia con sei script da analizzare per farmi un'idea. Forse potrei averlo messo nei guai. Lo studio non conosce questa parte della storia. Era tutto per aiutarmi a farmi un'idea della cosa, per considerare il progetto, almeno dalla mia prospettiva e per loro per capire che tipo di voce volessero provenisse dal protagonista da dentro quella maschera. Mi diedero la parte e mentre ci avvicinavamo al lancio della prima stagione stavamo già girando la seconda".

"E' come far parte di una grande famiglia. Siamo come i figli più piccoli di questa enorme famiglia, che cerchiamo di scoprire il nostro posto nella storia. C'è molto da imparare ancora".

Per altri approfondimenti recuperate la nostra recensione di The Mandalorian, che è stato appena rinnovato per una terza stagione.