The Mandalorian, Pedro Pascal vuole un film per il finale: 'Sarebbe un'ottima idea'

Il trailer di The Mandalorian 3 rilasciato al D23 ci ha permesso di dare un primo sguardo alla nuova stagione di questa amatissima serie Disney+ e, mentre i lavori sono ancora in corso, Pedro Pascal già pensa al gran finale che a suo avviso, dovrebbe arrivare attraverso un formato totalmente diverso.

Per l'interprete di Din Djarin infatti, solo un film potrebbe rendere giustizia alle battute conclusive di The Mandalorian e quindi, sebbene i piani alti della Lucasfilm non abbiano ancora messo in preventivo di realizzare un lungometraggio, questa potrebbe essere la scelta più opportuna da compiere.

In un'intervista congiunta con Rick Famuyiwa, l'attore rispondendo proprio a nome del regista su questa possibilità ha detto: “Rispondo io per lui. Sì, vuole... Sì, vuole, ed è un'ottima idea, e se non è ci sono già delle discussioni in corso, ce ne saranno dopo oggi".



Insomma, Pedro Pascal sembra più che convinto che presto o tardi un film su The Mandalorian ci sarà davvero, pur non avendo ancora nulla in mano per poterlo assicurare con certezza.

Sembra che la Disney abbia già in mente un numero di stagioni predefinite per The Mandalorian. A tal proposito Katee Sackhoff interprete di Bo-Katan ha detto: "C’è un’idea in merito e mi è stata detta, ma bisognerà attendere e vedere se ci saranno le condizioni. Il numero deciso è anche quello che mi aspettavo. È perché ho fiducia in Dave e Jon e so che espandono costantemente questo mondo, difficilmente i fan rimarranno a corto di contenuti”.