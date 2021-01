The Mandalorian: Per i fan Robert Downey Jr. sarebbe perfetto come Ammiraglio Thrawn

Le vicende della seconda stagione dello show di Disney+ hanno avuto un impatto profondo nella storia di Star Wars. Dopo avervi segnalato i nomi di cinque Jedi che potrebbero aver conosciuto un protagonista di The Mandalorian, vi segnaliamo questi tweet dei fan in cui discutono dell'Ammiraglio Thrawn.

Nel corso della seconda stagione, il protagonista Din Djarin ha conosciuto diversi personaggi apparsi in opere precedenti, come Ahsoka Tano, Bo-Katan e Luke Skywalker. Inoltre è stato fatto anche il nome dell'Ammiraglio Thrawn, personaggio che era stato introdotto originariamente nell'universo espanso di Guerre Stellari e che poi aveva fatto il suo debutto nelle puntate di Star Wars: Rebels. In molti quindi sperano di vedere la sua versione in live action, che potrebbe debuttare nelle puntate di The Mandalorian 3 oppure nella serie dedicata ad Ahsoka Tano.

I fan inoltre non hanno dubbi per quanto riguarda il nome dell'interprete di Thrawn: si tratta di Robert Downey Jr., come potete leggere nei numerosi tweet presenti in calce alla notizia, in molti vorrebbero vedere l'interprete di Iron Man entrare a far parte dell'universo di Star Wars. In attesa di avere altre notizie riguardo la terza stagione dell'opera di Jon Favreau e Dave Filoni, vi segnaliamo questo poster dedicato a The Mandalorian.