The Mandalorian: perché Baby Yoda è ossessionato da quel pomello? La risposta nei prequel

Sin dalla prima stagione di The Mandalorian Baby Yoda ha dimostrato uno spiccato interesse per un particolare pomello presente sulla Razor Crest, sottraendolo più volte e mettendo in crisi il povero Mando. L'ossessione del piccolo avrebbe però un significato preciso secondo qualche fan.

Le rivelazioni del Capitolo 13, arrivate grazie alla connessione instaurata da Ahsoka con il piccolo, ci spiegano che Grogu è stato cresciuto nel tempio Jedi di Coruscant e alla luce di questo fatto gli appassionati sono andati a riprendere i film prequel, nei quali la capitale della galassia ha un ruolo chiave, e hanno evidenziato un particolare fotogramma su Reddit.

Come è possibile vedere qui sotto, Obi-Wan usava proprio un piccolo dispositivo sferico per insegnare ai Padawan la geografia della galassia. Il pomello potrebbe effettivamente ricordare a Grogu lo strumento usato dai suoi maestri, ma qualcuno fa anche riferimento ai droni con i quali i giovani si addestravano, impugnando la spada laser.

Semplici coincidenze? Può darsi, ma secondo la teoria nell'ultima puntata Grogu si è dimostrato in grado di utilizzare la Forza non solo in virtù del legame stabilito don Din Djarin, ma anche perché quest'ultimo ha sostituito il sasso raccolto da Ahsoka con il pomello, capace di riportare il piccolo cinquant'enne agli anni in cui si addestrava nel tempio e in cui utilizzare la Forza era all'ordine del giorno.

Cosa ne pensate? La sfera potrebbe permettere a Grogu di accedere a quella parte dei suoi ricordi ancora oscurati? Intanto non vediamo l'ora di scoprire chi sia il Jedi di cui ha parlato Ahsoka: c'è chi ipotizza l'arrivo di Cal Kestis e chi ha già creato fan art con protagonista Ezra Bridger.