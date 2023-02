The Mandalorian, perché Din Djarin non toglie mai il casco?

The Mandalorian ci ha regalato, oltre all'adorabile Grogu, uno dei personaggi più riconoscibili dell'intero universo di Star Wars: stiamo parlando del protagonista Din Djarin, che riprende l'iconico aspetto di Boba Fett e ne eleva all'ennesima potenza l'efficacia, facendo di quel casco un vero e proprio marchio di fabbrica.

Ma perché il personaggio interpretato da Pedro Pascal è così fiscale sul non mostrare (quasi) mai il suo volto? La spiegazione è piuttosto semplice: Din Djarin osserva quanto più fedelmente possibile le regole imposte dal culto mandaloriano, tra cui anche quella che vieta di mostrarsi a volto scoperto davanti ad altre persone.

Nel corso dello show ci viene fornita più volte prova dell'assoluta fedeltà di Din Djarin alla Via, per quanto lui stesso venga meno al suo dovere in alcune occasioni: ad oggi abbiamo infatti visto Pedro Pascal senza casco in alcune scene in cui non aveva altri personaggi intorno, ma anche quando è stato necessario per salvarsi la vita o, soprattutto, quando c'era da salutare un Grogu in partenza per l'addestramento, unico momento in cui il mandaloriano mostra il suo volto senza costrizioni di sorta.

E voi, avete ben chiaro come funzioni la Via dei mandaloriani? Diteci la vostra nei commenti! Per ingannare l'attesa, intanto, qui trovate il trailer della terza stagione di The Mandalorian.