The Mandalorian, perché i fan non vedono l'ora che arrivi Ahsoka Tano?

Sembra proprio che ci siamo: dovrebbe mancare davvero poco all'attesissimo esordio di Ahsoka Tano in The Mandalorian, e i fan di Star Wars sembrano non star più nella pelle. Ma perché tutto quest'entusiasmo intorno ad un personaggio mai nominato nei film del franchise?

Chiunque abbia limitato la propria conoscenza di Star Wars ai soli film live-action, in effetti, potrebbe trovarsi disorientato: da dove salta fuori questa Ahsoka Tano e perché tutti sembrano stravedere per lei? Per rispondere a queste domande occorre dare uno sguardo a Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: Rebels, i due show animati targati Dave Filoni.

In The Clone Wars Ahsoka è infatti protagonista assoluta: presentataci come giovanissima, testarda e a tratti irritante padawan di Anakin Skywalker, la nostra cresce esponenzialmente nel corso delle stagioni, acquisendo una personalità sempre più definita e sfaccettata, ben lontana dalla semplice testa calda degli inizi.

La storyline di Ahsoka è costellata di eventi epici, dalle battaglie contro il Generale Grievous e Darth Maul all'espulsione dall'Ordine Jedi perché ingiustamente accusata di omicidio, fino all'assedio di Mandalore e al rendez-vous con il suo vecchio maestro, ormai conosciuto come Darth Vader (scontro, questo, narrato durante una delle apparizioni di Ahsoka in Star Wars: Rebels).

Insomma, i motivi per attendere con ansia il suo arrivo ci sono tutti, non ultimo la scelta di Rosario Dawson per un ruolo che sembra calzarle a pennello. Qualche giorno fa, intanto, abbiamo assistito al debutto di un'altra protagonista degli show animati in The Mandalorian; Daisy Ridley, invece, ha alzato la voce in difesa di Baby Yoda dopo le accuse di genocidio.