The Mandalorian, perché è così importante che Bo-Katan tolga l'elmo?

Abbiamo avuto modo, nel corso di The Mandalorian, di capire quanto importante sia l'elmo per i mandaloriani (lo stesso Din Djarin è stato piuttosto avaro nel mostrarsi con il suo vero volto): perché, allora, in questa terza stagione dello show l'Armaiola vuole che Bo-Katan lo rimuova? Qual è lo scopo di un gesto tanto forte?

Bo-Katan rappresenta l'altro volto dei mandaloriani, quelli la cui Via, a differenza di quella seguita da Din Djarin, non prevede l'obbligo di indossare l'elmo: a chiederle di rimuoverlo è però un personaggio, l'Armaiola appunto, che crede fortemente nell'importanza del volto coperto per il credo mandaloriano, ma che capisce quanto sia importante, in questo momento, richiamare il popolo di Mandalore alla sua unità piuttosto che proseguire su questa strada.

Bo-Katan ha sperimentato entrambe le Vie del credo, ha visto con i suoi occhi il Mitosauro ed ha già dimostrato di essere una guerriera e una condottiera di enorme valore: pur credendo ancora nei suoi valori, l'Armaiola capisce dunque che solo su un personaggio del genere bisogna puntare tutto perché i mandaloriani superino le antiche divisioni, accettando ognuno l'esistenza di una Via diversa dalla propria, concetto del quale l'esistenza di Bo-Katan è la definitiva dimostrazione.

La rimozione dell'elmo ordinata da una persona che probabilmente continuerà a indossarlo è dunque un gesto fondamentale per dare il via a questo nuovo corso fatto di tolleranza e comprensione e che, nelle speranza dell'Armaiola, porterà finalmente i mandaloriani a unirsi e combattere insieme. Per saperne di più, intanto, qui vi lasciamo la recensione dell'episodio 3x05 di The Mandalorian.