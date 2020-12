The Mandalorian, perché il nome di lavorazione era Project Huckleberry?

Con la sua seconda e straordinaria stagione, Star Wars: The Mandalorian si è confermata una serie davvero entusiasmante e ben ideata, merito ovviamente dei creatori Jon Favreu e Dave Filioni e di tutti i registi e interpreti scelti, in attesa di scoprire cosa ci regalerà la terza e già attesissima stagione.

Prima ancora che ne venisse annunciato il titolo ormai tre anni fa, comunque, quando l'espansione dell'Universo di Star Wars era in piena fase di progettazione, il nome di lavorazione dato alla produzione di The Mandalorian era Project Huckleberry, e anche se spesso questi nomi vengono scelti a caso, in contesto non è stato così.



L'accostamento è ovviamente relativo ad Huckleberry Finn, anche se il collegamento è da interpretare. Il viaggio gioca un ruolo significativo in entrambe le opere, che spesso vengono rappresentate con un aspetto molto più rurale che urbano, anche se nel caso di The Mandalorian in un contesto ovviamente alieno. Inoltre tutti e due i racconti ruotano chi un modo e chi un altro attorno all'educazione non ufficiale di un bambino.



Infine, proprio Huckleberry Finn è considerato uno dei massimi esponenti del Grande Romanzo Americano, e pur con le differenze dettate dal genere adottato, anche The Mandalorian si affida molto a una tradizione narrativa tipicamente americana relativa ai film Western.



