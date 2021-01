The Mandalorian: Perché mancava un personaggio nel finale della seconda stagione?

Abbiamo discusso delle origini di Baby Yoda in The Mandalorian, ecco invece il motivo della mancata presenza di un personaggio nell'emozionante finale di stagione della serie presente nel catalogo di Disney+.

Come sapete, nella puntata conclusiva della seconda stagione di The Mandalorian erano presenti numerosi alleati di Din Djarin, tra cui Cara Dune e i mandaloriani guidati da Bo-Katan. Tra di loro però mancava Axe Woves, assenza subito notata dai fan, che hanno iniziato ad ipotizzare sul motivo dietro questa scelta. Katee Sackhoff ha discusso di questo durante una puntata del podcast intitolato "Sith Council", affermando: "Non era lì con noi! Non c'era! Ma per un motivo, è una di quelle cose che non so se posso rivelare, quindi dico solo che non era lì". Sembra quindi che scopriremo qualche dettaglio della missione del personaggio interpretato da Simon Kassianides nel corso della terza stagione, anche se in molti sono già impegnati a cercare di scoprire il suo obiettivo.

Ricordiamo che le prossime puntate inedite dello show, incentrato sulle avventure di Din Djarin e Baby Yoda, dovrebbero fare il loro debutto durante gli ultimi mesi del 2021, anche se per ora non è ancora stata confermata una data esatta. Inoltre, il protagonista di The Mandalorian ha discusso della filosofia del suo personaggio e in particolare riguardo il suo continuo uso dell'elmo.