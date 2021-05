The Mandalorian: ecco perché la spada laser di Ahsoka Tano è diversa nella serie

L'introduzione in live-action di Ahsoka Tano con il personaggio interpretato da Rosario Dawson è stato sicuramente uno dei momenti più alti della seconda stagione di The Mandalorian, ma l'iterazione presentata nello show è apparsa leggermente diversa da quanto visto in passato nelle serie d'animazione tra cui Star Wars: The Clone Wars.

Il dettaglio che differisce considerevolmente riguarda la spada laser di Ahsoka Tano. Inizialmente, il personaggio possiede delle lame verdi, al tempo in cui era solo la padawan di Anakin Skywalker, dopodiché acquisisce una spada laser blu, ma al tempo della nascita della Ribellione e della caduta dell'Impero le sue spade laser diventano bianche. Ma perché questo cambiamento?

Adesso un nuovo romanzo fa luce su questo aspetto. Si tratta del libro Ahsoka scritto da E.K. Johnson, che aggiunge dettagli su cosa sia accaduto alle lame azzurre del personaggio. Nel romanzo ambientato subito dopo la fine delle Guerre dei Cloni, Ahsoka si sta nascondendo dall'Impero ma si espone solo quando deve usare i suoi poteri della Forza per salvare degli innocenti. L'Impero così invia Sixth Brother, uno degli Inquisitori, per eliminare la minaccia Ahsoka. Lei lo uccide in battaglia e gli prende i cristalli kyber per fabbricarsi una nuova spada laser. I cristalli di Sixth erano rossi perché corrotti dal Lato Oscuro ma lei riesce a purificarli così questi diventano bianchi.

Ricordiamo che il personaggio di Ahsoka Tano avrà una serie tutta sua su Disney+ dopo l'eccezionale successo della sua apparizione in The Mandalorian.

A proposito della serie Disney+, vi ricordiamo che lo showrunner Jon Favreau è già al lavoro sulla terza stagione di The Mandalorian, la quale debutterà in streaming dopo l'uscita della serie spin-off Il libro di Boba Fett.