The Mandalorian, ecco perchè Werner Herzog non ha intenzione di recitare per forza

La prima stagione di The Mandalorian ha proposto un cast di altissimo livello, tra cui un nome sorprendente come il regista Werner Herzog, noto per i suoi documentari di successo come Grizzly Man e Cave of Forgotten Dreams. Tuttavia Herzog di recente ha spiegato quanto sia complicato conciliare l'impegno da interprete con i suoi progetti.

"Recentemente ho recitato molto, ma devo invertire la rotta perché mi distrae troppo dalle cose importanti e reali che sto facendo" ha dichiarato Herzog.

Il cineasta si riferisce principalmente ai suoi impegni da regista, ai quali è molto affezionato e che da sempre gli porta via molto tempo.



Herzog ha parlato della sua partecipazione a The Mandalorian:"Jon Favreau mi ha convinto ad interpretare il Cliente perchè sapeva che sarei stato un cattivo convincente. Credo che abbia qualcosa di genuino e ama molto i miei film. Mi ha detto 'Voglio che il pubblico possa guardare in faccia l'uomo che ha fatto questi film'" ha concluso Herzog.

Werner Herzog ha parlato inoltre del suo ultimo film, Fireball, acquisito da Apple e che prima cosa passerà dai festival, probabilmente di Toronto e Telluride:"Siamo stati fortunati perchè abbiamo finito le riprese a dicembre e abbiamo montato durante l'emergenza sanitaria" ha spiegato il regista.

