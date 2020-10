The Mandalorian: quali personaggi vorreste nella seconda stagione?

La seconda stagione di The Mandalorian sarà presentata in anteprima alla fine del mese e ci sono state molte voci su quali amati personaggi di Star Wars appariranno nel secondo ciclo di episodi dello show. Sono tanti i personaggi che i fan vorrebbero rivedere in quella galassia lontana lontana quindi abbiamo raggruppato alcuni di loro.

Boba Fett, prima di Din Djarin, era il mandaloriano più famoso in circolazione. Sopravvissuto alla fossa di Sarlacc dopo gli eventi de Il ritorno dello Jedi, le possibilità di vederlo in circolazione in The Mandalorian 2 sono molto alte. Se le voci su Temuera Morrison sono vere, avrebbe senso che interpretasse anche il Capitano Rex, che abbiamo lasciato con i ribelli nella battaglia di Endor.

Il vice ammiraglio Holdo prese il posto di Leia in Star Wars: Gli ultimi Jedi e alla fine si è sacrificata per salvare i membri rimanenti nella Resistenza. Ma chi interpreterebbe Laura Dern da giovane?

Il destino di Fennec nella prima stagione è stato ambiguo. Quale sarà il suo percorso nella seconda stagione? Che si tratti di flashback oppure di una conferma che il personaggio non è morto, Fennec potrebbe essere una delle sorprese dei nuovi episodi.

Molti fan vorrebbero sapere di più su Lor San Tekka, interpretato da Max von Sydow, ucciso da Kylo Ren. Tuttavia sappiamo che in precedenza ebbe una trama con Leia e la Ribellione. Potrebbe essere il momento per saperne di più.

Forse l'idea di Jar Jar Binks sarebbe più consona per la serie su Obi-Wan ma non è detto che una presenza del controverso personaggio non sia possibile già dalla seconda stagione di The Mandalorian.

Inoltre otrebbe essere Ahsoka Tano - già confermata nella serie - lo Jedi che Mando sta cercando, come si evince dalla prima stagione. Vedremo Rosario Dawson in The Mandalorian 2?

E infine forse la più grande utopia... è difficile pensare a Mark Hamill, quindi Luke Skywalker, in The Mandalorian 2. Ma sognare non costa nulla.



