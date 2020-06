The Mandalorian: quale personaggio ha ispirato Jon Favreau? Di sicuro non Yoda

Dopo l'ultimo episodio di Disney Gallery: The Mandalorian su Baby Yoda l'interesse vero la serie creata da Jon Favreau è più forte che mai e a velare una curiosità imperdibile è lo stesso regista, che ha svelato qualche iconico personaggio della saga di George Lucas ha ispirato la fortunata serie Disney+.

A questo punto le opzioni sono due: o si tratta del maestro Yoda, che però è stato già "scartato", oppure dell'impareggiabile Boba Fett ed è proprio quest'ultimo che i fan di tutto il mondo devono ringraziare per lo speciale spin-off, nonché reunion, con gran parte dei personaggi secondari del franchise stellare.

"Tutti amiamo Boba Fett, ma non abbiamo mai avuto tutte le avvenute che volevamo", ha dichiarato Favreau ai microfoni di ATX TV. "C'è stato un suo impercettibile ritorno in Il ritorno dello Jedi, ma c'era bisogno che qualcuno raccontasse tutte le storie che speravamo di vedere da giovani e che non hanno avuto abbastanza spazio".



Che il Mando di Pedro Pascal ricalcasse alcuni tratti del mercenario, e ne omaggiasse l'intera cultura, era evidente, ma non pensavamo che l'idea originale nascesse proprio dal desiderio di esplorare meglio il personaggio di Fett.

Nelle ultime settimane c'è stato ogni genere di rumor su The Mandalorian 2 e qualcuno ha addirittura anticipato un'altro possibile spin-off su Boba Fett. Insieme a quello interamente dedicato ad Ahsoka Tano la serie potrebbe gettare le basi per un filone narrativo completamente diverso da quelli visti finora e a fare da apripista sarà sicuramente l'innovativa tecnologia creata per The Mandalorian.