The Mandalorian, abbiamo visto un personaggio di un pianeta delle serie animate?

Pubblicato in streaming lo scorso venerdì, il Capitolo 13 di Star Wars: The Mandalorian ha visto il tanto atteso debutto di Rosario Dawson, che abbiamo ammirato anche nelle immagini ufficiali di Ahsoka Tano. Non è stata l'unica new entry: c'è anche un altro personaggio che abbiamo visto per la prima volta.

Si tratta di Morgan Elsbeth, ovvero il Magistrato, interpretata da Diana Lee Inosanto. Nel nuovo episodio di The Mandalorian ha instaurato una sorta di dittatura militare su Corvus, e intende servirsi di Din Djarin per uccidere Ahsoka Tano. Quest'ultima racconta a Mando un po' della sua storia, e scopriamo così che è sopravvissuta al massacro della sua gente durante la Guerra dei Cloni.

A questo punto è Maria Sandoval, head hairstylist di Star Wars: The Mandalorian, a fornirci un'altra "dritta", forse involontariamente. Sul suo profilo Instagram, come possiamo vedere anche nell'immagine in calce alla notizia, ha scritto infatti che si tratta di "una degli ultimi sopravvissuti di Dathomir", anche se in un secondo momento questa informazione è stata rimossa dal post.

Dathomir, in ogni caso, è un pianeta conosciuto dai fan più attenti del franchise: compare appunto in Star Wars: The Clone Wars, oltre che in Rebels e nel videogioco Star Wars Jedi: Fallen Order.

Dathomir era popolato da diverse tribù, tra le quali i Fratelli della Notte e le Sorelle della Notte, streghe, queste ultime, in grado di manipolare il lato oscuro della Forza. A questo punto, potremmo saperne di più su Morgan Elsbeth nei prossimi episodi.

