The Mandalorian, possibile che il Grogu usato per le riprese valga 5 milioni di dollari?

Dalla Star Wars Celebration è stato confermato che in The Mandalorian 3 ci sarà anche Babu Frik, una delle icone de Il risveglio di Skywalker, ma è anche stato definitivamente risolto uno dei grossi dubbi dei fan della serie: quanto vale il pupazzo di Grogu usato per le riprese di The Mandalorian?.

A quanto pare le indiscrezioni che avevano indicato un astronomico valore di 5 milioni di dollari per il pupazzo di Baby Yoda si sono dimostrate infondate, dato che durante la Celebration ad Anaheim John Rosengrant, della Legacy Effects, ha dichiarato: "Questa cosa che il pupazzo di Baby Yoda usato per le riprese vale 5 milioni è iniziata con un rumor messo in giro in rete, ma posso garantirvi che queste voci sono assolutamente false. Sarei andato in pensione diversi anni fa, se valesse così tanto!".

Tuttavia, ironicamente, i 5 milioni accostati a Baby Yoda vengono da Jon Favreau, co-creatore, co-regista, co-sceneggiatore e co-produttore della serie. L'aneddoto raccontato da Rosengrant infatti è tutto da ridere: "La cosa è nata con Jon Favreau, penso. Una volta sul set, quando stavano girando una scena in cui qualcuno doveva dare un pugno a Baby Yoda, lui disse: 'Mi raccomando dagli un pugno ma vacci piano, che è costato 5 milioni!' Ovviamente era una sparata esagerata, una battuta, ma evidentemente qualcuno è andato dalla stampa e ha riferito quel numero. Potete credermi, non vale così tanto."

Vi ricordiamo che The Mandalorian 3 arriverà su Disney Plus a febbraio 2023. Per altre letture, sapete che alla Star Wars Celebration Giancarlo Esposito ha finalmente catturato Grogu?