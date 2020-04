The Mandalorian prende vita nel trailer della nuova docuserie Disney Gallery

Arriverà su Disney+ il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day, Disney Gallery: The Mandalorian, docuserie sulla realizzazione e il dietro le quinte del primo live action del franchise di Guerre Stellari. Oggi è stato pubblicato il trailer ufficiale, disponibile anche nella versione sottotitolata in italiano.

Ciò che sappiamo sulla docuserie è che sarà composta da otto episodi, durante i quali potremo vedere i commenti di Jon Favreau sulla realizzazione di The Mandalorian, oltre a scene inedite e alle testimonianze del cast, con le interviste ai protagonisti come Pedro Pascal, Nick Nolte, Gina Carano, Emily Swallow, e alle guest star Taika Waititi e Bill Burr.

Ognuno degli episodi esplorerà un aspetto diverso della realizzazione della serie: il primo, per esempio, sarà incentrato sulle carriere dei produttori di The Mandalorian, e il secondo sull'influenza di George Lucas e della sua trilogia originale sulla serie.

Non mancherà di certo qualche curiosità su Baby Yoda, l'iconico personaggio - nella serie noto come The Child - che è uno dei motivi principali dell'immediato successo di The Mandalorian, e che è diventato protagonista di meme virali e di una sua linea di merchandising che già spopola tra i collezionisti.

Tra le novità della seconda stagione di Star Wars: The Mandalorian va segnalata la presenza di Ahsoka Tano, che dovrebbe essere interpretata da Rosario Dawson. I fan hanno accolto con entusiasmo la notizia, anche se la stessa attrice ha recentemente avvertito che non c'è ancora nulla di ufficiale.