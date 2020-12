The Mandalorian, ci sarà un prequel con Boba Fett? I casting potrebbero essere in corso

Nelle ultime settimane c'è stato un sacco di movimento dietro le quinte della Lucasfilm, con diversi outlet e scooper alla caccia di rumor e potenziali informazioni sulle nuove serie tv di Disney+ legate a Star Wars.

Col successo della seconda stagione di The Mandalorian infatti il franchise tv di Star Wars è destinato ad allargarsi nei prossimi mesi, con progetti dedicati a Obi-Wan Kenobi, Cassian Andor e una misteriosa nuova serie dedicata tutta al femminile.

Negli ultimi giorni si è parlato tanto anche di uno show dedicato ad Ahsoka Tano e Bo-Katan Kryze, altri rumor si concentrano su Cara Dune e la Nuova Repubblica. Eppure, dopo l'episodio di questa settimana, "Capitolo 14: La tragedia", e il tanto atteso ritorno di un amato personaggio della trilogia originale di Star Wars, un nuovo rapporto suggerisce che una serie prequel incentrata su Boba Fett è in lavorazione con i casting già in corso.

The Direct, che aveva precedentemente riferito che il cast di questo spinoff avrebbe incluso Sophie Thatcher e Jordan Bolger in ruoli non identificati, ora riporta che Lucasfilm è alla ricerca di altri due attori per lo show. Le descrizioni dei personaggi, la cui identità è nascosta da nomi in codice, ci presenta:

Kelton - un ruolo di supporto per le scene d'azione: "Dai 23 ai 27 anni, maschio, qualsiasi etnia. Fisico atletico. Volitivo e sicuro, al limite dell'arrogante

Lacey - un leader, dai 23 ai 30 anni, femmina, qualsiasi etnia. Di forte corporatura. Farà di tutto per raggiungere i suoi obiettivi, incluso mentire alla propria squadra

Il rapporto sostiene che la serie tv seguirà Boba Fett durante il suo periodo su Tatooine e suggerisce che questi personaggi potrebbero far parte di una banda nella quale il protagonista si imbatterà. Staremo a vedere.