In The Mandalorian è presente un Trooper di Star Wars: Il Potere Della Forza

Non solo animali estinti in The Mandalorian, ma nel movimentato finale dello show presente su Disney+ i fan hanno notato anche un soldato apparso in uno dei numerosi giochi dedicati al mondo di Star Wars.

Un post su Reddit condiviso dall'utente /u/joshdaro4real sulla pagina web dedicata alla serie sul cacciatore di taglie Din Djarin, ha fatto notare come il trooper armato di lanciafiamme sia apparso nel videogioco del 2008 intitolato "Star Wars: Il Potere Della Forza".

La versione apparsa su piccolo schermo comunque ha avuto una carriera breve, prima di venir fatto esplodere da Baby Yoda, nonostante questo rimane un easter egg che è stato molto apprezzato da tutti i fan dell'universo creato da George Lucas.

Questa non è l'unica citazione presente nella serie: nella puntata precedente è apparso in The Mandalorian un giocattolo degli anni '80, i vari collegamenti con le altre opere di Star Wars sono stati uno dei punti di forza del world building dello show presente nel catalogo di Disney+, che è riuscito a ricreare in modo perfetto le atmosfere dei primi film.

Nel frattempo la seconda stagione di The Mandalorian è già stata confermata e manca meno di un anno al suo arrivo: le puntate inedite andranno in onda nel corso dell'autunno del 2020, per la gioia dei fan pronti a tuffarsi nelle avventure di Din Djarin e Baby Yoda.