The Mandalorian: prima foto ufficiale della serie tv live action di Star Wars

Ieri Jon Favreau ha confermato che il titolo della serie tv live action di Star Wars sarà The Mandalorian. Ora LucasFilm ha rilasciato la prima foto ufficiale della serie mentre la produzione è già iniziata. Nel frattempo sono stati annunciati anche i registi dello show, con Dave Filoni che si occuperà della regia del primo episodio.

Insieme a Filoni si occuperanno della regia dello show anche Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi. The Mandalorian sarà prodotto da Jon Favreau, Dave Filoni, Kathleen Kennedy e Colin Wilson. Karen Gilchrist sarà produttrice esecutiva.

Dopo le vicende di Jango e Boba Fett, un altro guerriero emerge nell'universo di Star Wars. The Mandalorian è ambientato dopo la caduta dell'Impero e prima dell'ascesa del Primo Ordine. Seguiamo il tormentato percorso di un combattente solitario nella parte esterna della galassia, lontano dall'autorità della Nuova Repubblica.

La prima stagione sarà composta da dieci episodi e avrà un budget di 100 milioni di dollari (10 milioni ad ogni episodio). Disney sta inoltre sviluppando altri show con personaggi del Marvel Cinematic Universe per il suo prossimo servizio streaming.

The Mandalorian non ha ancora una data di rilascio ufficiale ma la piattaforma streaming della Disney dovrebbe debuttare alla fine del 2019.

Pedro Pascal potrebbe essere il protagonista del nuovo show sulle avventure nell'universo di Star Wars.