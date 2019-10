The Mandalorian, le prime reazioni lodano la serie di Jon Favreau

Durante il press day di Disney+ , la stampa d'oltreoceano ha avuto l'opportunità di vedere un filmato della durata di 27 minuti con stralci di The Mandalorian e, apparentemente, ne sarebbe rimasta molto soddisfatta. Qui sotto vi riportiamo alcuni commenti condivisi su Twitter, mentre cliccando sul link fonte sempre in calce alla notizia, potrete trovarne anche altri. "Ho visto 27 minuti di The Mandalorian. È fantastico proprio come vorreste. Non posso dire nulla di specifico, ma una scena risponde a una domanda che non credo abbia mai trovato risposta in nessun film di @starwars. Adoro come riesca ad ampliare l'universo di Star Wars in una maniera del tutto nuova e figa" scrive Steven Weintraub di Collider . "Ho appena visto un filmato di 27 minuti di The Mandalorian e giuro che ho pianto. Non posso dire molto, ma... È tutto vero, sta succedendo, ed è dannatamente Star Wars!" afferma con entusiasmo Ash Crossan di Entertainment Tonight . "Wow. #TheMandalorian è davvero fantastico. Abbiamo visto quasi mezz'ora di filmato, che da quel che mi hanno detto è un taglia e cuci dei primi tre episodi. Chiunque pensiate che sia Nick Nolte... Beh, la risposta vi sorprenderà" anticipa Drew Taylor di Light The Fuse e Fine Tooning Podcast , stuzzicando la curiosità dei fan. "Mi conoscete tutti, e sapete come mi guadagno da vivere. Non sono il più grande fan di Star Wars. Ma lasciatemelo dire: il footage di The Mandalorian era fottutamente fantastico #SWCC" ammette Scott Wampler di Birth. Movies. Death . The Mandalorian ha avuto a disposizione un budget davvero considerevole , e a giudicare dalle prime reazioni della stampa, sembrerebbero soldi ben spesi. Voi che ne pensate? Avete parecchio hype per la serie in arrivo il 12 novembre su Disney+ ? Fateci sapere nei commenti.

Saw 27 minutes of @themandalorian. It's as awesome as you want it to be. Can't say anything specific but one scene answered a question that I don't think has ever been explained/shown in any @starwars movie. Love that it opens up the Star Wars universe in a cool new way. pic.twitter.com/vTxC427sVi — Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 19, 2019

Just watched 27 minutes of Mandalorian footage and legit cried. Can’t say much but — This is real and it’s happening and it feels SO FREAKING STAR WARS pic.twitter.com/A56KJBc1GH — Ash Crossan (@AshCrossan) October 19, 2019

This is the Star Wars thing I've been waiting for! While I love the Skywalker saga, I've wanted to see new characters and places explored in depth which can only be done over multiple episodes in a series format. Cannot wait to see more of @themandalorian. pic.twitter.com/exRmsLTYzU — Steven Weintraub (@colliderfrosty) October 19, 2019

Wow. #TheMandalorian is completely amazing. Saw nearly a half hour of footage from what I was told were the first three episodes. Whoever you think Nick Nolte is ... the answer will surprise you. pic.twitter.com/jh3CpZnMW2 — Drew Taylor (@DrewTailored) October 19, 2019