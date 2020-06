The Mandalorian: primi dettagli sull'artbook, in arrivo anche romanzi e fumetti spin-off

L'universo, si sa, non ha fine, ma ci sono dimensioni ancora più vaste e strabilianti che continuano la loro espansione, se non nello spazio, nei cuori dei fan: stiamo parlando della saga cult creata da George Lucas, cui da oggi vanno aggiunti nuovi tasselli e spin-off nati grazie alla mente visionaria di John Favreau e del suo The Mandalorian.

Proprio oggi Disney e Lucasfilm hanno annunciato una nuova linea editoriale che amplierà l'universo e la linea temporale aperti con la prima stagione della serie con Pedro Pascal. Numerosi saranno i titoli, le saghe e le collane che faranno parte del progetto, pensato per incontrare e affascinare un ampio pubblico di ogni età.

Di seguito troverete l'elenco completo dei volumi di cui fanno parte un artbook, un romanzo per lettori maturi e tre libri per ragazzi ed adolescenti:

The Art of The Mandalorian (Stagione 1) scritto da Phil Szostak; copertina di Doug Chiang;

The Mandalorian: Original Novel (romanzo per adulti, Del Rey) scritto daAdam Christopher;

The Mandalorian: The Ultimate Visual Guide (DK) scritto da Pablo Hidalgo;

The Mandalorian: Allies & Enemies – Level Two Reader (DLP) scritto da Brooke Vitale;

The Mandalorian: 8×8 Storybook (titolo in arrivo prossimamente) scritto da Brooke Vitale;

The Mandalorian: Junior Novelization scritto da Joe Schreiber;

Non c'è che dire, la Disney sta davvero investendo sul progetto di Favreau, il quale, grazie anche al suo brillante curricula, ha sicuramente le carte in regola per rivoluzionare l'universo di Star Wars, quantomeno sul piccolo schermo.

Intanto, è appena stata rivelata anche la fedele riproduzione dell'elmetto indossato in The Mandalorian dal cacciatore di taglie e, in attesa di nuovi dettagli, scoprite insieme a noi i legami tra The Mandalorian e Boba Fett, che apparirà nella seconda stagione in arrivo in autunno.