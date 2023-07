The Mandalorian, il produttore conferma: 'Ecco a chi è riferito il titolo della serie'

La terza stagione di The Mandalorian, come saprete, non ha raccontato esclusivamente la storia del protagonista Din Djarin (interpretato da Pedro Pascal), ma ha esteso la sua narrazione al personaggio di Bo-Katan Kryze (Katee Sackhoff), decisione che ha portato i fan di Star Wars a speculare sull'effettivo significato del titolo dello show Disney+.

Nel recente episodio della terza stagione di Disney Gallery – Star Wars: The Mandalorian Season Three, il regista e produttore Rick Famuyiwa ha lasciato intendere che il principale riferimento di "The Mandalorian" si applica a Bo, oltre che a Din.

"Bo, per molti aspetti in questa stagione, è anche lei Il Mandaloriano del titolo", ha spiegato Famuyiwa. "perché è molto incentrata sulla sua storia, sul suo viaggio e sulle sue idee iniziali di tornare indietro e riunire la sua gente, che sono deragliate dopo la perdita della Darksaber".

Nonostante Disney+ e Lucasfilm non abbiano ancora confermato ufficialmente una Stagione 4 di The Mandalorian, i commenti di Famuyiwa e di altri membri della troupe della serie hanno lasciato intendere che i lavori sono già ben avviati.

"Molte di queste cose devono essere pensate, costruite, ideate e preparate con largo anticipo. Questo lavoro richiede tempo. Questo lavoro deve essere preparato bene... Jon [Favreau] ha già scritto le sceneggiature", aveva confermato Famuyiwa a Deadline all'inizio dell'estate. "È entusiasta di continuare a raccontare storie in questo mondo. Quando e come questo accadrà, considerando tutto, lo vedremo... Mi è sembrato che questa stagione sia stata un bel culmine, ma sono entusiasta dell'arrivo di una quarta stagione. Sicuramente arriverà, ma non so esattamente quando".

In precedenza, Dave Filoni ha rivelato quando pensava che Baby Yoda fosse una pessima idea per lo show.

Le prime tre stagioni di The Mandalorian sono disponibili integralmente su Disney+.