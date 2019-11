The Mandalorian: il protagonista senza maschera nella nuove foto dal set della stagione 2

Mentre prosegue la programmazione di The Mandalorian su Disney+, Jon Favreau e il suo team sono già impegnati a Los Angeles con le riprese della seconda stagione, di cui è presente qualche anticipazione nelle nuove immagini emerse dal set.

Il Daily Mail ha infatti pubblicato una serie di foto scattate durante le riprese dei nuovi episodi, dove tra le altre cose vediamo quello che probabilmente è uno degli stuntman che interpretano il Mandaloriano. L'interprete ufficiale del protagonista sarebbe infatti Pedro Pascal, ma dalle foto si vede abbastanza chiaramente che non si tratta di lui.

Nelle immagini, che potete trovare seguendo il link in fonte, è presente anche un piccolo spoiler sull'aspetto del cacciatore di taglie: un nuovo pezzo di armatura in acciaio Beskar. Nel primo episodio della serie, infatti, abbiamo visto il protagonista mentre si procurava il suo primo spallaccio forgiato con il prezioso materiale Mandaloriano, mentre in queste foto appare con entrambi gli spallacci fatti di Beskar.

Il terzo episodio (su otto) della serie Disney+ debutterà il 22 novembre e la programmazione proseguirà settimanalmente ogni venerdì fino al 18 dicembre. Dopodiché, il 27 dicembre, arriverà il primo finale di stagione.

Per altri approfondimenti vi consigliamo di leggere la nostra recensione di The Mandalorian 1x02, episodio in cui sono apparsi anche dei celebri alieni di Star Wars.