The Mandalorian protagonista della nuova cover di Entertainment Weekly

Il nuovo numero di Entertainment Weekly ha dedicato la sua copertina a The Mandalorian, la prima serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars che con un gioco di parole viene definita dalla rivista come "Una nuova speranza per la televisione".

Nella cover vediamo infatti un primo piano del Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal, protagonista dello show realizzato per Disney+ da Jon Favreau le cui atmosfere western hanno dominato il trailer pubblicato in occasione del D23.

Western vibes che vengono evidenziate anche dalla nuova immagine ufficiale diffusa in rete da EW insieme alla nuova copertina (potete trovarla a questo indirizzo), la quale ci offre un nuovo sguardo al personaggio di Gina Carano dopo averla vista di recente al fianco del Mandaloriano: Cara Dune è una ex Shock Trooper ora mercenaria che ha combattuto nella Guerra Civile Galattica sotto la bandiera della Ribellione. Per saperne di più vi rimandiamo alle descrizioni dei protagonisti di The Mandalorian.

Jon Favrau e Dave Filoni hanno confermato che, essendo ambientata tra Episodio VI ed Episodio VII, la serie esplorerà un contesto che ha portato all'ascesa del Primo Ordine dopo la caduta dell'Impero. The Mandalorian debutterà il 12 novembre insieme al lancio di Disney+, la cui uscita italiana però non è ancora stata rivelata.