The Mandalorian: pubblicate immagini inedite grazie al merchandise della serie

In attesa di sbarcare all'interno della futura piattaforma streaming di Disney, The Mandalorian, la serie TV ambientata nell'universo immaginario di Star Wars, è già presente su amazon attraverso alcuni prodotti di merchandise rivolti al pubblico.

Nella giornata di oggi, però, il design di alcune t-shirt presenti all'interno del catalogo del colosso dell'e-commerce ha mostrato immagini inedite della serie. Due di esse riguardano il mandaloriano mentre l'altra, a sorpresa, è dedicata al droide assassino IG-11 e non al più noto IG-88.

The Mandalorian farà il suo debutto su Disney+ il prossimo 12 novembre. Sviluppata da Jon Favreau, regista dei primi due film del Marvel Cinematic Universe dedicati al personaggio di Iron-Man, avrà come protagonista l'attore Pedro Pascal (Game of Thrones) che sarà affiancato da Gina Carano, Carl Weathers e Werner Herzog.

Ricordiamo che Daniel Logan ha spiegato quale potrebbe essere il legame tra The Mandalorian e Boba Fett, il celebre personaggio che l'attore ha interpretato nella trilogia originale di Star Wars. Tutti gli appassionati della saga cinematografica ideata da George Lucas, inoltre, saranno felici di sapere che ci sono altre due serie ambientate nel mondo di Star Wars oltre a The Mandalorian. Si tratta di una serie prequel di Rogue One e di una terza di cui non si conosce ancora il titolo.