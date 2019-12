The Mandalorian: pubblicati i concept art ufficiale del quarto episodio

Proseguono su Disney+ le avventure di The Mandalorian, la prima serie live action dello Star Wars Universe, con protagonista Pedro Pascal. E come per ogni episodio pubblicato sulla nuova piattaforma streaming Disney, LucasFilm ha pubblicato i concept art ufficiali del quarto episodio. Le immagini mostrano diverse sequenze interessanti.

Non proseguite nella lettura della news se non volete anticipazioni su The Mandalorian. Tra le immagini troviamo il primo incontro tra Baby Yoda e il Loth-cat, oltre al debutto di Gina Carano nei panni di Cara Dune e il ritorno del camminatore AT-ST.

The Mandalorian è un appuntamento settimanale su Disney+, con i nuovi episodi che in genere vengono pubblicati ogni venerdì sulla piattaforma. In Italia non è ancora disponibile Disney+ e dovremo attendere la primavera per vedere The Mandalorian.



Il sesto episodio verrà pubblicato invece il 18 dicembre, prima dell'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Il finale della prima stagione andrà in onda il 27 dicembre, mentre la seconda stagione è già in produzione grazie a LucasFilm e Disney+.

Gli episodi della prima stagione di The Mandalorian sono stati diretti da diversi registi del calibro di Deborah Chow, Rick Famuyiwa, Dave Filoni, Bryce Dallas Howard e Taika Waititi. Nel cast sono presenti Pedro Pascal, Gina Carano, Giancarlo Esposito e Werner Herzog.

Nel frattempo Baby Yoda è la star assoluta...anche anni '80; in un rifacimento pubblicato online inoltre Baby Yoda affronta Darth Sidious. Il personaggio è già diventato cult, anche nei Paesi in cui la serie non è ancora arrivata.