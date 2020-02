The Mandalorian, il pupazzo animatronic di Baby Yoda va verso il sold out

Il mondo ha costantemente voglia di Star Wars, da qualcosa come quarant'anni a questa parte: impossibile pensare che la cosa possa placarsi adesso, soprattutto dopo uno show come The Mandalorian che ha regalato ai fan del franchise uno dei personaggi più adorabili di sempre, vale a dire Baby Yoda.

The Child spadroneggia nelle nostre vite dagli ultimi mesi dello scorso anno, e anche tempo dopo la conclusione della prima stagione della serie i fan sembrano non averne mai abbastanza di lui, tanto da decretare il sicuro successo di ogni gadget a tema che venga immesso sul mercato.

Tazze, magliette, peluche, ogni cosa che abbia a che fare con il tenerissimo alieno va letteralmente a ruba, esattamente come sta accadendo anche per l'animatronic del protagonista di The Mandalorian lanciato da Hasbro nei giorni scorsi.

Neanche il tempo di dare il via ai pre-order che le scorte negli store di tutto il mondo sono già in via di esaurimento: Amazon, Walmart, Best Buy e soci hanno dichiarato il sold-out pochissimi giorni dopo aver inserito il pupazzo in catalogo. L'unico store che ancora sembra tenere botta è ad oggi Entertainment Earth, che propone l'animatronic al prezzo base di 59.99 dollari.

Nel primo trailer italiano di The Mandalorian, intanto, il protagonista Pedro Pascal anticipa l'arrivo della serie anche in Italia insieme a Disney+.