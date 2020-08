The Mandalorian, ecco qual è stata la reazione di George Lucas alla serie Disney+

La serie tv The Mandalorian si è rivelata essere una scommessa vincente per Disney+, ma anche per il suo creatore e showrunner, Jon Favreau, e per il regista e produttore esecutivo Dave Filoni, che adesso rendono nota la reazione del papà di Star Wars, George Lucas, dopo la visione dello show.

Come prima serie live-action ambientata nel mondo di Star Wars, The Mandalorian era un azzardo su tutti i fronti. Poco importa che dietro la sua realizzazione ci fossero alcune delle menti creative più brillanti dei nostri tempi, il risultato sarebbe stato comunque incerto.

Eppure, tutto sembra essere andato per il meglio: il pubblico ha amato la prima stagione, la critica l'ha osannata, e persino l'Academy of Televion Arts and Sciences è stata conquistata, candidando The Mandalorian a 15 Emmy.

Ma, in tutto ciò... Cosa ne avrà pensato il creatore del mondo di Star Wars, George Lucas?

"Ci ha fatto molti complimenti. Credo che lo show gli sia piaciuto, una volta disse che ora può finalmente guardarlo da fan e da spettatore. Il mio lavoro è quello di portare avanti e tramandare tutto ciò che ho imparato da lui in ogni disciplina, trasmetterlo a Jon e al comparto creativo" ha rivelato Dave Filoni all'Hollywood Reporter, che ha poi indagato sul tipo di feedback che Lucas ha lasciato al team creativo della serie, delle note a margine, qualcosa da modificare...

"Non ci ha dato troppi feedback. Abbiamo parlato principalmente di altre cose" spiega Filoni "Quando parlo con lui, mi piace apprendere il più possibile. Magari mi dà qualche promemoria, specialmente prima che inizi a girare qualcosa, su come fare determinate cose, quanti setup potrei allestire in un giorno, roba così. E io cerco ispirazione e idee su altre, magari su come realizzare una determinata scena".

Insomma, sembra proprio che George Lucas sia più che soddisfatto di The Mandalorian, e non possiamo che augurarci una reazione simile per le altre serie Disney+ in cantiere dedicate al mondo di Star Wars.