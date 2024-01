The Mandalorian, la quarta stagione si farà nonostante il film? Le ultime voci

Ormai è ufficiale: il film The Mandalorian & Grogu, diretto da Jon Fraveau, si farà. Ma potrebbe non sostituire una possibile quarta stagione della serie Disney+, almeno secondo le notizie date da Deadline.

A quanto pare, nonostante The Mandalorian & Grogu entrerà in fase di produzione quest'anno, il grande schermo non soppianterà del tutto il piccolo schermo: una nuova stagione di The Mandalorian è ancora nei piani, con una serie di episodi ancora in fase di sviluppo. Probabilmente non vedremo presto questa quarta stagione, in quanto viene data la precedenza al film: ma è anche possibile che la serie si allontanerà dalle avventure di Din Djiarin, che rimarranno centrali nell'opera di Favreau, per concentrarsi invece su Bo-Katan Kryze.

"Non è stato ancora confermato se Pedro Pascal riprenderà il suo ruolo nei panni del Mandaloriano per il nuovo film. Al momento, una quarta stagione della serie è in fase di sviluppo" si legge nel report di Deadline. Considerando anche i crescenti impegni di Pascal, è possibile che The Mandalorian decida di esplorare il personaggio di Bo-Katan, uno dei preferiti dai fan. Tuttavia nulla è davvero certo: le voci potrebbero essere smentite, oppure Lucasfilm potrebbe modificare i piani in fase di realizzazione. Dave Filoni ha inoltre dichiarato, dopo il finale di stagione di The Mandalorian, che difficilmente il passato di Grogu verrà approfondito nei film o nella serie: "No, non penso che lo faremo. Non penso, almeno secondo me. Manu è la sua famiglia". Le cose potrebbero cambiare in futuro? Non ci resta che attendere ulteriori sviluppi, che riguardino il grande o il piccolo schermo.