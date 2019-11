The Mandalorian e QUEL cameo di un personaggio illustre che forse vi è sfuggito?

Nella giornata di ieri, contemporaneamente al lancio americano ufficiale di Disney+, è stato diffuso in streaming anche il primo episodio di The Mandalorian, la prima serie in live-action ambientata nell'universo di Star Wars e con protagonista il cacciatore di taglie del titolo.

Dopo aver guardato attentamente l'episodio, intitolato semplicemente Chapter 1, e averne scoperto le svolte principali, dal personaggio di Werner Herzog alla comparsa finale di un "piccolo Yoda", alcune testate stanno rimbalzando la possibile rivelazione di un personaggio storico della saga di Star Wars proprio nella premiere della stagione. Stiamo parlando nientemeno che di Boba Fett, il cui look iconico è richiamato già da quello del protagonista della serie interpretato da Pedro Pascal.

In un frame catturato al minuto 18: 31 dell'episodio (lo potete ammirare nella foto qui sotto), infatti, possiamo scorgere alle spalle del protagonista una figura nell'ombra che sembra osservarlo molto attentamente. Come potete osservare dal suo look in controluce, la figura potrebbe rimandare direttamente a Boba Fett, tanto che la stessa postura della figura richiama quella del cacciatore di taglie per come appare la prima volta ne L'impero colpisce ancora.

Chiaramente potrebbe trattarsi di tutt'altro personaggio, dato che Boba Fett muore apparentemente all'inizio de Il ritorno dello Jedi, ingoiato sul pianeta di Tatooine dal Sarlacc. Questo non esclude tuttavia che il personaggio, divenuto amatissimo dai fan della saga nonostante il suo ristretto minutaggio nei film in cui compare, possa essersi salvato.

Subito dopo la messa in onda del primo episodio di The Mandalorian, sul quale potete leggere le nostre prime impressioni a caldo, sono state rese note anche le date in cui verranno diffusi gli episodi successivi. Il prossimo episodio, Chapter 2, è previsto per il 15 novembre prossimo.