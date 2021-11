The Mandalorian, R2-D2 avrà un ruolo importante per il destino di Grogu?

Il finale della seconda stagione della serie Disney+ The Mandalorian è stato esaltante per i fan di Star Wars e prefigura un futuro ancora più emozionante per il piccolo Grogu nella terza stagione.

Luke Skywalker (Mark Hamill) ha preso Grogu nel finale ma l’emozione di R2-D2 è stata quasi altrettanto importante in quella scena. Il ritorno di Luke in Star Wars per addestrare Grogu è stato il più grande evento di The Mandalorian finora e non a caso, al suo fianco c'era il suo fidato droide R2-D2. Può essere semplicemente che in quel momento il droide abbia espresso l'eccitazione del pubblico dopotutto la storia di Star Wars doveva essere raccontata attraverso i suoi (e gli occhi di C-3PO), e quindi mostra come un fan avrebbe reagito nel vedere Grogu. Tuttavia, dato come indugia su di lui, c'è sicuramente di più ed possibile che si siano già incontrati in precedenza.



Il loro incontro è stato breve ma memorabile e ha scatenato le teorie dei fan come quella secondo cui R2-D2 ha salvato Grogu dall'Ordine 66 e per questo era così felice di rivederlo. L'apparizione di R2-D2 è stata cruciale nel cementare Grogu come uno dei grandi personaggi di Star Wars. Ovunque vada Luke, R2-D2 è lì, fin dagli inizi su Tatooine, attraverso il suo addestramento Jedi, e anche in Star Wars: Il Risveglio della Forza, e Star Wars: Gli ultimi Jedi. Il ritorno di Luke sarebbe potuto avvenire senza R2-D2, ma se avrebbe funzionato è tutta un'altra questione ed il destino di Grogu potrebbe essere già stato collegato in precedenza al droide.



Inoltre, Grogu potrebbe essere stato all'Accademia di Luke quando è avvenuto il massacro da parte di Ben Solo e ancora una volta qualcuno potrebbe averlo salvato, che si tratti del droide? Dopotutto Grogu è stato al centro di tutti gli eventi importanti del franchise e al momento ne rappresenta il futuro come nessun altro. Vi lasciamo con la nostra recensione di The Mandalorian 2.