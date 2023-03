The Mandalorian, a quale razza appartiene il piccolo Grogu?

Nel corso di queste prime tre stagioni di The Mandalorian tante cose sono cambiate, ma una costante c'è e si chiama Grogu: l'adorabile Baby Yoda continua imperterrito dal 2019 ad ammorbidirci con quei meravigliosi occhioni, ma per quanto possiate amarlo siamo sicuri che ci siano cose di lui che non conoscete. La razza, ad esempio!

Mentre i fan indagano su un possibile collegamento con Ahsoka nel primo episodio di The Mandalorian, dunque, noi proviamo a fornire una risposta alla domanda di cui sopra: la brutta notizia, però, è che una risposta, stavolta... Semplicemente non c'è!

La razza a cui appartiene Grogu (e a cui apparteneva prima di lui Yoda, ovviamente) è infatti l'unica sulla quale George Lucas ha sempre mantenuto un velo di mistero: il creatore dell'universo di Star Wars non ci ha mai svelato nulla sul nome della razza di questi misteriosi alieni formato tascabile ma incredibilmente potenti nella Forza, preferendo che ben poco, se non quasi nulla, trapelasse anche sulla storia e sulle origini di questi esseri così riconoscibili.

Chissà che la serie di Dave Filoni e Jon Favreau non decida, prima o dopo, di svelarci finalmente qualcosa su Grogu e i suoi simili! Voi avete delle teorie al riguardo? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione del primo episodio della terza stagione di The Mandalorian.