The Mandalorian: ecco la reaction di Mark Hamill all'incredibile finale di stagione

Il finale di stagione di The Mandalorian ci ha riservato veramente molte sorprese. Anche se molti ci speravano, nessuno avrebbe mai potuto immaginare che la serie Disney+ si sarebbe ricollegata in modo così spettacolare con la saga cinematografica.

Uno dei colpi di scena più inaspettati è stato certamente il ritorno di Luke Skywalker, che ha preso in custodia il piccolo e amatissimo Grogu e lo ha portato via dal suo padre putativo Din Djarin. Anche se Hamill non ha preso parte in prima persona alla serie, il suo iconico personaggio è stato interpretato da Max Lloyd-Jones e grazie agli effetti speciali, è ritornato così come lo ricordavamo in Star Wars: Il Ritorno dello Jedi.

L'attore su Twitter ha rivelato che è stato difficilissimo mantenere i segreto così a lungo, è trascorso infatti quasi un anno da quando ha appreso questa notizia e, a suo avviso l'essere riusciti ad evitare qualsiasi fuga di notizie è stato un vero e proprio miracolo.

"Il fatto che siamo riusciti a mantenere segreto il mio coinvolgimento nella serie per oltre un anno senza fughe di notizie, è un miracolo. Un vero trionfo per chi odia gli spoiler".

A giugnolo show dietro le quinte Disney Gallery: The Mandalorian ha rivelato che Hamill è già apparso nella serie Disney+, anche se non come Skywalker. Ha infatti fatto un cameo segreto nel quinto episodio della prima stragione, prestando la sua voce a un barista droide in una scena alla cantina di Tatooine. Il creatore della serie Jon Favreau ha detto che il nome del droide era EV-9D9.

Intanto, l'addio tra Mando e Baby Yoda ha commesso milioni di fan di The Mandalorian, e in molti si domandano come la serie potrà continuare ora che i due indiscussi protagonisti sono separati.