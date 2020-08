The Mandalorian: ecco la reazione di Pedro Pascal alle 15 nomination per gli Emmy Awards

The Mandalorian si è aggiudicata ben 15 nomination agli Emmy Awards: un traguardo niente male per la serie di Star Wars, e ora anche il protagonista ha deciso di esultare sui social.

"Alla troupe, ai membri del cast, ai creatori: state passando una bella giornata? BRAVI, *inserire biip della Disney*!", è il commento di Pedro Pascal, che ha voluto rendere omaggio alle numerose professionalità che hanno contribuito a far sì che la serie ricevesse tutto questo consenso. Nella gioia dei festeggiamenti può scappare qualche parolaccia di troppo, e l'attore ha pensato bene di scherzarci su, facendo intendere che Disney lo avrebbe sicuramente censurato.

Pascal purtroppo non ha ricevuto la sua nomination come miglior attore protagonista, ma può tranquillamente gioire per essere riuscito a dare il meglio all'interno della serie. Forse il fatto che abbia il volto coperto per l'intera durata della prima stagione non ha giocato a suo favore, ma di sicuro la sua fisicità si è fatta sentire, insieme a quella degli stuntman che lo hanno impersonato.

Al di fuori della finzione, farà comunque il tifo per il perfido Moff Gideon, visto che Giancarlo Esposito è stato nominato nella categoria "miglior attore non protagonista per una serie drammatica". Inoltre, è arrivato anche il divertente commento di Taika Waititi, ammaliato dalla sua stessa bravura nel doppiaggio del droide IG-11.