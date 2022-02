The Mandalorian regala mascherine ai passanti con Grogu: ed è subito The Maskalorian

Questa è la vita: in attesa di rivederlo nel finale di The Book of Boba Fett, The Mandalorian è spuntato a New York City insieme all'inseparabile Grogu con una nuova missione, regalare mascherine ai passanti che ne sono sprovvisti.

"Io sono il Maskaloriano, donatore di maschere", ha dichiarato nella sua prima apparizione pubblica, avvenuta nell'estate del 2020. "Che tu sia un umano o un droide, a me non importa. Dobbiamo rimanere vigili e fare il possibile per proteggerci a vicenda”. Il personaggio, ispirato ovviamente alla serie di successo di Star Wars The Mandalorian su Disney Plus, è nato dal genio di Matt Adams, un regista e improvvisatore di 43 anni. Insieme a lui anche un piccolo gnometto verde munito di mascherina e GoPro, che potrebbe assomigliare molto a Grogu, alias il Bambino, alias Baby Yoda ma che in realtà è noto come Masku: i due nel tempo hanno regalato circa 1.000 mascherine anti-covid, e da allora sui social hanno collezionato milioni di visualizzazioni (potete vedere un video in calce all'articolo).

Adams ha avuto l'idea nei primi giorni della pandemia. Essendo un ex newyorkese che viveva in Austria, il paese d'origine di sua moglie, gli mancavano le interazioni con gli estranei e leggeva di persone che erano fortemente contrarie all'uso delle mascherine. "Volevo solo capire se c'era un modo per incoraggiare le persone a fare la cosa giusta senza pressioni, con una trovata divertente". Missione compiuta? Tramite le sue imprese l'attore si è guadagnato un profilo sul Washington Post, quindi sembra proprio di si!

Per altre letture, ecco 5 regole del western rispettate da The Book of Boba Fett: l'episodio finale della serie di Star Wars spin-off di The Mandalorian arriverà domani 9 febbraio su Disney Plus.