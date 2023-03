The Mandalorian, la regia di Carl Weathers convince i fan: 'Lui capisce lo show'

" Carl Weathers è a quota 2 su 2 splendidi episodi diretti per The Mandalorian. Lui sì che ha capito lo show", "Episodio fenomenale, uno dei migliori di sempre! Si è assolutamente guadagnato il titolo!", "La regia di Carl Weathers è grandiosa", "Se Michael B. Jordan non dovesse dirigere Creed 4 voglio Carl Weathers alla regia!" si legge in alcuni commenti apparsi su Twitter.

Carl Weathers is 2 for 2 on directing amazing episodes of The Mandalorian. The man understands the show. #Themandalorian pic.twitter.com/DHE3lMXcly — Nicholas Cocchiola (@nick_coach77) March 22, 2023

Props to Carl Weathers for directing this episode of #TheMandalorian Phenomenal episode!!! Legit one of the best ever!! He has earned his title! And should have his robes carried in real life too! — Ben Diesel (@BenDiesel24) March 22, 2023

Chapter 20: The Foundling of The Mandalorian is an important episode and a lot happens. There's something that finally gets revealed and I was not expecting it, but I'm happy with it! It's action-packed with some great shots. Carl Weathers' directing is great!#TheMandalorian — Matt 🇳🇴 (@thcfastestman) March 22, 2023