The Mandalorian, il regista sulla nuova trilogia: 'Sarà il futuro di Star Wars'

C'è grande fermento intorno alla Lucasfilm da quando alcuni rumor hanno rivelato una seconda trilogia sequel in sviluppo per il cinema a partire da The Mandalorian, visto il suo successo (quasi l'unico) nella nuova era Disney. Sulla questione è intervenuto anche il regista Rick Famuyiwa: per lui non c'è alcun dubbio.

The Mandalorian sarà il futuro di Star Wars: solo una congettura, ancora tutta da dimostrare, ma che per molti è già una certezza. La nuova era della Lucasfilm aperta da Disney ha portato infatti a più fallimenti che successi: un andamento rotto solo da Rogue One e soprattutto dalla serie con Pedro Pascal avviata da Jon Favreau e Dave Filoni, attualmente al lavoro sulla trama di The Mandalorian 3 ma che potrebbero rappresentare molto di più per il franchise.



Nonostante le accuse secondo cui Mando avrebbe rovinato The Book of Boba Fett, la verità è che dove Djarin fa comparire la sua armatura scintillante, avvengono i miracoli di ascolti. Tanto che potrebbero essere veri i rumor di Vanity Fair su una nuova trilogia cinematografica in via di sviluppo a partire dal protagonista di The Mandalorian, cosa che sarebbe molto ben vista da uno dei suoi autori e registi.

Rick Famuyiwa ha infatti discusso lungamente del grande ricambio messo in atto dalla serie, anche in termini di diversificazione etnica nelle maestranze di cui lui è esempio lampante: "Una delle cose grandiose della serie è che è riuscita a riunire registi con prospettive e punti di vista completamente diversi. Ho sempre pensato che ciò che fa risuonare così tanto lo show è ovviamente il suo personaggio principale, molto interessante e che molte persone adorano. Ma anche il fatto che il mondo di Star Wars si è rinnovato grazie all’apporto di tante prospettive diverse”.

Continua il regista: “Il mio punto di vista era diverso da quello di Dave Filoni o Taika Waititi, ma facevano tutti parte di una stessa narrazione. E questo potrebbe mostrare la via a una nuova narrazione per Star Wars. Sono quelle differenze a rendere i piccoli dettagli interessanti. Quindi penso che il futuro di Star Wars sia proprio questo: aprire a istanze sempre nuove capaci di raccontare storie inedite. E io voglio continuare a far parte di questo perché credo che sia ciò che interessa davvero il pubblico contemporaneo e i nuovi temi del nostro mondo”.

Famuyiwa ha quindi concluso: “Penso che Star Wars e altri franchise debbano parlare di questi temi e con un linguaggio nuovo, altrimenti diventano dei manufatti, pezzi da museo che studiamo e non lasciamo vivere e respirare. Bisogna essere dov’è il pubblico. E le persone in questo momento costituiscono una comunità globale con tantissime prospettive, ma allo stesso tempo accomunate da un unico indirizzo che le lega. Che era esattamente ciò che la Forza voleva rappresentare. La galassia di Star Wars non è stata altro che questo: un gigantesco insieme di diverse specie aliene e droidi che abitavano i mondi più disparati, alcuni familiari al nostro e altri meno. Ma erano un tutt’uno grazie a quell’energia universale costituita dalla Forza”. Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti!