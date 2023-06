The Mandalorian, il regista sulla difficoltà di veicolare emozioni con maschere e pupazzi

The Mandalorian è una serie di enorme successo, soprattutto grazie al profondo legame tra il protagonista interpretato da Pedro Pascal e il piccolo Grogu; eppure, considerando la maschera del mandaloriano da un lato e il "pupazzo" alieno dall'altro, veicolare le emozioni dei personaggi non dev'essere stato facile...

Al riguardo, una prima risposta ci viene fornita dalla regista Rachel Morrison. "Le grandi sfide mi hanno sempre attratto" ha dichiarato. "Amo fare qualcosa che non ho mai fatto prima, o che mi sembra in qualche modo stimolante. Penso questo: una parte di me era entusiasta di trovare un modo su come esprimere emozioni attraverso un uomo mascherato e un burattino". A proposito, a quale razza appartiene Grogu di The Mandalorian?

Al contempo, però, la serie è stata avvantaggiata dalle battute pre-registrate: poiché Din Djarin indossa il casco per tutto il tempo (o quasi), la troupe avrebbe potuto cambiare la sceneggiatura in un secondo momento.



"Pedro ha pre-registrato i primi passaggi della sceneggiatura" ha continuato Morrison, "così da fornirci un'idea generale di quel che viene detto, senza contare l'intonazione e l'inflessione. Una cosa del genere... be', è impossibile nella maggior parte delle circostanze. Quindi è un bel cuscino sul quale ripiegare". Una dichiarazione del genere è in linea con l'idea che spesso sotto l'elmo troviamo non Pedro Pascal, bensì Brendan Wayne o Lateef Cowder – responsabili delle scene con le armi e delle sequenze di combattimento.

La nuova tranche di episodi ha debuttato dal 1° marzo al 19 aprile 2023 su Disney+. Se non l'avete ancora letta, ecco la recensione di The Mandalorian 3, una stagione altalenante ma pur sempre emozionante.