The Mandalorian, la regista rivela i segreti della 'scena della zuppa'

L'ultimo episodio di Star Wars: The Mandalorian potrebbe aver già mostrato una delle scene simbolo dell'intera serie. Stiamo parlando di quella, ormai già famosa grazie a un meme, di Baby Yoda che sorseggia la zuppa. Una scena difficile da girare, secondo la regista Bryce Dallas Howard, che ha diretto l'episodio intitolato Sanctuary.

La scena - chi ha visto solo il meme non lo sa - inizia con un combattimento tra Cara Dune (Gina Carrano) e il Mandaloriano interpretato da Pedro Pascal. Gran parte delle difficoltà, in ogni caso, come la regista e attrice figlia d'arte ha raccontato a Variety, sono nate proprio dal ruolo giocato da Baby Yoda.

"Quando stavamo girando quel combattimento" ricorda Bryce Dallas Howard, "tutto dipendeva da Gina. Non lavoravamo quotidianamente con Pedro, perché era in prova per un altro show. Lavorare con la sua controfigura e il body double è stato emozionante perché Gina è stata in grado di fare tutta quell'azione. Quel giorno era tutto incentrato su quel brutale combattimento, con Gina e Mando che si distruggevano a vicenda. E poi arriva Baby sorseggiando la sua zuppa e tutto il resto se ne va, tutte queste incredibili imprese atletiche e tutta questa roba diventa Baby Yoda con la zuppa, e tutto ciò che volevamo fare era un miliardo di riprese di come Baby avrebbe bevuto la sua minestra. L'avrebbe bevuta con una mano? Con due mani? A piccoli sorsi? A grosse sorsate?"

C'erano così tante opzioni con cui fare i conti, racconta la regista, e così scopriamo che il tenero Baby Yoda ha iniziato a rubare la scena, e a catalizzare tutte le attenzioni su di sé, già durante le riprese.

Non c'è che dire: un vero divo, che ha fatto innamorare anche Werner Herzog.