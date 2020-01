In queste fan art, The Mandalorian è reimmaginato come i fumetti Marvel di Star Wars

Non sono passati molti giorni dalla conclusione della prima stagione di The Mandalorian e diversi utenti Disney+ stanno già cancellando l'abbonamento, mentre in Italia bisogna aspettare il 31 marzo 2020, quando ci sarà il debutto della piattaforma. Nell'attesa, potete gustarvi queste fan art che reimmaginano la serie come se fosse un fumetto.

Nello specifico, l'artista digitale dvglzv ha proposto una serie di copertine di fumetti a tema The Mandalorian, disegnate nello stile dei fumetti classici di Star Wars pubblicati dalla Marvel. Queste fan art hanno attirato l'attenzione dello scrittore John Scalzi, conosciuto per le sue opere di fantascienza e vincitore del Premio Hugo. L'autore ha infatti condiviso le immagini su twitter e come al solito le trovate in calce all'articolo. Cosa ne pensate di queste cover?



Fin dal lancio di Disney+, The Mandalorian è diventato senza dubbio il prodotto di punta e il più chiacchierato della piattaforma, come testimoniato dai report delle parole più ricercate su Google. Nel frattempo, la seconda stagione è già in lavorazione e il creatore della serie, Jon Favreau, ha anche annunciato il periodo in cui dovrebbero arrivare i nuovi episodi, ossia nell'autunno del 2020.



La prima stagione di The Mandalorian ha saputo convincere pubblico e critica, tanto che l'episodio finale ha ottenuto il 100% su Rotten Tomatoes. Per saperne di più, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Mandalorian 1x08.