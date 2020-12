The Mandalorian potrebbe aver reso canonico un personaggio di Star Wars Legends

Oltre ad avere reintrodotto una delle icone della saga originale di Star Wars, il Capitolo 14 di The Mandalorian potrebbe avere confermato l'esistenza di un importante personaggio apparso solamente nei fumetti di Star Wars Legends, dunque finora escluso dal canone ufficiale.

La rivelazione riguarda in particolare la scena in cui Boba Fett prova a Din Djarin che suo padre Jago Fett ha aderito al credo dei Mandalorian, mostrando al personaggio di Pedro Pascal il codice di identificazione inserito all'interno della propria armatura. Come segnalato da CBR.com, alcuni utenti di Reddit hanno tradotto il codice in questione per scoprire che, oltre ai vari membri della famiglia Fett, nella sequenza viene menzionato anche il nome del "Mentore Jaste" e del pianeta colonia di Mandalore "Concord Dawn".

Per chi non lo sapesse, Jaster Meerell - da notare la presenza della "r" finale rispetto al nome apparso nella serie Disney+ - è un personaggio introdotto nel fumetto "Jango Fett: Open Seasons" di Haden Blackman e si tratta dell'uomo che ha adottato il futuro cacciatore di taglie dopo la morte della sua famiglia. Al momento non sappiamo se la questione verrà approfondita in futuro, ma non dimentichiamoci che si parla da tempo di una possibile serie spin-off incentrata proprio su Boba Fett.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe saperne di più sull'origine dei Fett? Fatecelo sapere nei commenti. Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Mandalorian 2x06.