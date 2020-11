The Mandalorian riaccende il dibattito su Ahsoka Tano, è davvero una Jedi?

Ahsoka Tano ha fatto il suo debutto live-action in The Mandalorian questa settimana, i confini tra il bene e il male sono abbastanza distinti in Star Wars, poiché i Jedi sono gli eroi e i Sith i cattivi. Una delle più grandi anomalie di questa formula, tuttavia, è Ahsoka che ha lasciato volontariamente l'Ordine Jedi in Star Wars: The Clone Wars.

Durante la maggior parte di Star Wars: The Clone Wars, Ahsoka è stata il Padawan di Anakin Skywalker, si è unita a lui in una serie di missioni nella speranza di portare la pace nella galassia. Nella quinta stagione della serie, tuttavia, Ahsoka viene accusata ingiustamente di un crimine, con l'Ordine Jedi che la mette sotto processo.



Ahsoka diventa così disillusa dall'Ordine Jedi e dalle loro azioni che lei ritiene ormai corrotte, voltando le spalle all'organizzazione. Con l'abbandono dell'Ordine Jedi di Ahsoka avvenuto solo poco prima della cancellazione di Clone Wars, i fan non hanno appreso di più sul personaggio fino a quando non ha fatto un'apparizione a sorpresa in Star Wars Rebels, che ha avuto luogo anni dopo la serie precedente.



Mentre Ahsoka ancora una volta brandiva le spade laser, le lame erano di colore bianco, dimostrando che non si allineava con i Jedi o i Sith. In Rebels, proclama persino: "Non sono una Jedi". Cronologicamente parlando, tra la sua denuncia dell'Ordine Jedi in Rebels e il suo uso di spade laser bianche nell'ultimo episodio di The Mandalorian intitolato Capitolo 13: La Jedi, così come la sua incapacità di dichiarare la sua fedeltà a qualsiasi parte della serie live-action, dobbiamo supporre che Ahsoka non sia né un Jedi né un Sith.

Forse quest’apparizione che abbiamo visto nel nuovo episodio di The Mandalorian non sarà l’ultima in quanto Ahsoka potrebbe ottenere la sua storia spin-off, che potrebbe esplorare meglio questo aspetto nelle future avventure.



Durante sia The Clone Wars che Rebels, così come in un cameo vocale in Star Wars: L'ascesa di Skywalker, l'attrice Ashley Eckstein ha interpretato Ahsoka. All'inizio di quest'anno, Eckstein ha offerto il suo contributo al dibattito, sottolineando che il personaggio potrebbe non essere categoricamente un Jedi, ma era comunque guidata da quegli ideali.



"Questa è solo la mia opinione, ma, secondo me, Ahsoka è stato addestrata nel Tempio Jedi, i Jedi dovrebbero essere custodi della pace, guardiani della pace, e dovrebbero aiutare le persone e fare del bene e portare speranza e Ahsoka lo prende molto sul serio", ha detto Eckstein a ComicBook. "Si è allontanata dall'Ordine Jedi perché la sua fiducia era stata infranta e sapeva quello in cui credeva, ma non credeva più che lo rappresentassero dopo quello che le era successo. Penso che Ahsoka sia probabilmente uno dei Jedi più puri, in fondo, perché penso che non si sia mai allontanata da ciò che le è stato insegnato".



