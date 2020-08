The Mandalorian, Rian Johnson ha avuto una grande influenza sulla serie: ecco perché

Dopo essersi distinto per il suo lavoro con le serie animate Star Wars: The Clone Wars e Star Wars: Rebel, Dave Filoni ha firmato la sua prima regia live-action con gli episodi 1x01 e 1x05 The Mandalorian, la serie Disney+ creata da Jon Favreau.

"George Lucas ha davvero suscitato il mio interesse, e poi quando Kathleen Kennedy ha preso in mano le redini di Lucasfilm, ho iniziato un lungo periodo di apprendimento in cui ho potuto visitare i set dei film" ha dichiarato Filoni, che in questo modo ha potuto osservare da vicino la realizzazione di pellicole come Il Risveglio della Forza, Rogue One: A Star Wars Story e Gli Ultimi Jedi.

Il regista così si è confrontato direttamente con J.J. Abrams, Gareth Edwards e Rian Johnson riguardo loro lavoro dietro la macchina da presa, ed è proprio l'approccio di quest'ultimo ad averlo colpito maggiormente.

"Devo dire che Rian Johnson è stato davvero determinante per me: mi ha portato proprio accanto alla cinepresa, con lui e il direttore della fotografia, bloccando anche una scena" ha spiegato Filoni. "È stato di grande aiuto per i miei primi impegni, perché sono il tipo di persona che quando visita un set cinematografico vuole rimanere invisibile e non disturbare nessuno, visto che hanno molto da fare."

Vi ricordiamo che, secondo alcune voci, il primo trailer di The Mandalorian 2 potrebbe debuttare in questi giorni in vista dell'arrivo ad ottobre su Disney+. Nel frattempo, Giancarlo Esposito ha anticipato alcune novità sulla Darksaber.