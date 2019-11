The Mandalorian: Rian Johnson sapeva già di Baby Yoda, e non vedeva l'ora di parlarne

I fan di Baby Yoda continuano ad aumentare, e questa volta si tratta di qualcuno che lo ha preso in simpatia fin da prima del suo debutto in The Mandalorian, la serie tv di Disney+: il regista de Gli Ultimi Jedi, Rian Johnson.

È stato chiesto a J.J. Abrams cosa ne pensa di Baby Yoda. È stato chiesto a Daisy Ridley di scegliere tra i Porg e Baby Yoda. Poteva mancare all'appello Rian Johnson?



Il regista del discusso Episodio VIII, e colui che sarà al timone di una nuova trilogia di Star Wars, sapeva già da tempo di quello che sarebbe diventato il nuovo fenomeno del web, ma non ne poteva parlare. Ora che tutti sanno dell'esistenza di Baby Yoda, però, può dare libero sfogo ai suoi sentimenti.



"È fantastico! Ero in visita sul set di The Mandalorian, il mese scorso, e ho intravisto Baby Yoda in un angolino, e il produttore mi ha lanciato un'occhiataccia come per dire 'Non puoi dire una parola!'. Sto tenendo il segreto da un'infinità di tempo. E i meme sono fantastici. Sono assolutamente pro-Baby Yoda" ha rivelato Johnson, attualmente al cinema con il suo ultimo film, Knives Out, che da noi arriverà il 5 dicembre, dopo essere passato al Torino Film Festival.



Un nuovo episodio di The Mandalorian è invece disponibile ogni venerdì su Disney+.