The Mandalorian, Rian Johnson: 'Spero di dirigere un episodio della serie Disney+'

Lasciatosi alla spalle Star Wars: The Last Jedi, Rian Johnson è tornato ad essere amato dal grande pubblico grazie al suo lavoro con Knives Out, recentemente divenuto un franchise targato Netflix, dato che verranno prodotti almeno due sequel, ma l'autore ha ancora un desiderio: dirigere un episodio di The Mandalorian.

In una recente intervista con Sariah Wilson, infatti, il regista ha rivelato che amerebbe davvero molto poter dirigere anche solo un episodio della serie live-action Disney+ con protagonista Pedro Pascal.



La Wilson ha twittato al riguardo:



"Ho chiesto a Rian se prenderebbe mai in considerazione l'idea di dirigere un episodio di The Mandalorian e lui molto candidamente e direttamente mi ha detto che sta morendo dalla voglia di farlo e che non aspetta altro che lo chiamino per il lavoro. Per lui è comunque solo una questione di pianificazione. Attualmente ha terminato la sceneggiatura di Knives Out 2 e si sta preparando a dirigerlo la prossima estate, dunque si tratterebbe solo di trovare il giusto momento di staccare la spina e spostarsi su The Mandalorian. Dice anche di averne già parlato con Dave Filioni quando era andato a visitare il set della prima stagione".



Vi lasciamo alla recensione di The Mandalorian 2. Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.