The Mandalorian: Rian Johnson vorrebbe dirigere un episodio della seconda stagione

Rian Johnson è impegnato nella promozione del suo nuovo film, Cena con delitto - Knives Out, ma in questo periodo è anche il franchise al quale è legato, Star Wars, che sta vivendo un periodo d'oro, tra The Mandalorian e i nuovi meme e gif che circolano sulla serie tra Facebook e Instagram. E Johnson spera di poter partecipare allo show.

Come dichiarato in un podcast di CinemaBlend, Rian Johnson ha confessato che gli piacerebbe molto dirigere un episodio di The Mandalorian:"Se avessi il tempo c'entrerei in un batter d'occhio. Ho visitato il set della prima stagione ed è stato fantastico! Sembrava così divertente".

Ovviamente quando si parla di Rian Johnson e Star Wars nasce sempre una discussione tra i pro e i contro lo stile che Johnson ha riservato al secondo film della nuova trilogia, Gli Ultimi Jedi.



Recentemente il regista ha dichiarato di essere grato anche ai commenti negativi sul suo operato:"In termini di cose cattive, ti dirò che è interessante. Questa è stata una delle cose davvero salutari per me negli ultimi due anni, mi sta esponendo" ha dichiarato Johnson.

"Prima di realizzare Gli Ultimi Jedi non avevo mai avuto nessuno che mi odiasse su internet. Se nel corso di un anno avessi ricevuto un tweet negativo sarei andato nel panico, 'Oddio, a qualcuno là fuori non piaccio, devo risolvere questo problema!'. Il fatto però è che sono davvero grato. Perché ciò significava che il mio senso di autostima era legato all'idea che quelli online io piacessi. E il fatto è che questo processo mi ha reso offline per sopravvivenza".

Johnson prosegue:"E mi ha dato anche una visione più realistica del sistema dei social media. C'è una grande e genuina interazione che continua. La roba cattiva, il troll sistematico, e l'abuso a cui alcune persone dedicano la loro intera presenza online; dopo un po' diventa noioso, non mi dà più nemmeno quel riscontro negativo. [...] Esisterà un certo numero di persone per cui questo sarà il loro hobby. E nel complesso ora utilizzo i social media in maniera più sana".

Rian Johnson sapeva già di Baby Yoda e non poteva parlarne; inoltre i fan vorrebbero un avatar Disney+ di Baby Yoda da utilizzare sulla piattaforma.